وزارة العدل تعلن إصدار عدد جديد من الوقائع العراقية يتضمن قرارات جديدة

2019/01/30 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة العدل، اليوم الاربعاء، صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4527) والذي ‏تضمن تعديلات ومراسيم اقرها مجلس النواب وصادقت عليها رئاسة ‏الجمهورية.‏

وقال مدير عام الدائرة كامل أمين جاسم في بيان تلتقه وكالة صدى، إن العدد تضمن صدور ‏قرارات صادرة عن مجلس النواب رقم (27) لسنة 2019 وقرار صادر ‏عن وزارة المالية رقم (1) لسنة 2019 تعديل القرار رقم (9) لسنة ‏‏1984 بشأن الإعفاءات الخاصة بالأمتعة الشخصية والأثاث المنزلي.

وأضاف جاسم إن: العدد تضمن أيضاً صدور قرار النظام الداخلي ‏لمكتب المفتش العام في هيئة الإعلام والاتصالات رقم (1) لسنة 2018 .

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