بعد ايام من اعادته لمنصبه ، وزارة النقل تعود فتقيل مدير نقل ذي قار

2019/01/30 | 11:04

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شبكة اخبار الناصرية:

اصدرت وزارة النقل الاتحادية امرا اداريا باعفاء مدير هيئة النقل الخاص في ذي قار حسن عبد العزيز من منصبه ، وذلك بعد ايام من اعادته للمنصب بعد اعفاء سابق .





شبكة اخبار الناصرية:اصدرت وزارة النقل الاتحادية امرا اداريا باعفاء مدير هيئة النقل الخاص في ذي قار حسن عبد العزيز من منصبه ، وذلك بعد ايام من اعادته للمنصب بعد اعفاء سابق .وقال مصدر في هيئة النقل في ذي قار لشبكة اخبار الناصرية ، ان الوزارة اصدرت امرا اداريا بإعفاء عبد العزيز من منصبه وتكليف معاونه علي فليح بادارة الهيئة ، دون ان الكشف عن سبب الاقالة .وكانت الوزارة قد اعفت عبد العزيز من المنصب في شهر تشرين الاول الماضي ثم تراجعت عن قرارها واعادته الى المنصب ، قبل ان تعود اليوم لتعفيه من المنصب مجددا .انتهىت ع ح

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