عضو في البرلمان السوري يصل بغداد للقاء زعيم فصيل

2019/01/30 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أفادت وسائل إعلام إيرانية، الأربعاء، أن عضو مجلس الشعب السوري حسين راغب، وصل إلى العاصمة بغداد والتقى زعيم حركة النجباء أكرم الكعبي.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم (30 كانون الثاني 2019) أن “راغب حضر في المكتب المركزي لحركة النجباء في بغداد والتقى بأمين عام الحركة”.وناقش الطرفان بحسب الوكالة […]

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