بالزي العسكري: ملك إسبانيا في بغداد للمرة الأولى منذ 40 عاماً

2019/01/30 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس وصل ملك اسبانيا فيليب السادس، الاربعاء، إلأى العاصمة بغداد في زيارة رسمية، في حين تعتبر هذه اول زيارة لملك اسبانيا منذ 4 عقود.وذكرت وكالة فرانس برس، تابعها “ناس”، اليوم (30 كانون الثاني 2019)، أن “ملك اسبانيا فيليب السادس وصل الى بغداد، في أول زيارة لملك إسباني إلى العراق منذ أربعة عقود”.وأشارت الوكالة، […]

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