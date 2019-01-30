القبض على تسعة متهمين بالارهاب والسرقة وتجارة المخدرات في بغداد

2019/01/30 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، عن القاء القبض على تسعة متهمين بالارهاب والسرقة وتجارة المخدرات في مناطق متفرقة من العاصمة.وذكر بيان للقيادة تلقت /المعلومة/ نسخة منه، ان ” مفارز مكافحة اجرام بغداد القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ من المال قدره (١٦ مليون دينار عراقي) من داخل دار في منطقة حي العامل، كما […]

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