النزاهة تضبط تلاعب لإدخال حاصدات زراعية في كمرك المنطقة الشمالية

2019/01/30 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت هيأة النزاهة، تمكُّنها من ضبط عملية تلاعبٍ كبرى في كمرك المنطقة الشمالية (كركوك – أربيل)، مبينةً أن العملية تمت بالتنسيق والتعاون مع ممثلية رئاسة الوزراء لشؤون الكمارك وبموجب مذكرة ضبطٍ قضائيةٍ.

وذكرت دائرة التحقيقات في معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “ملاكات تحقيق الهيأة في المحافظة وبالتنسيق مع ممثلية رئاسة الوزراء لشؤون الكمارك ضبطت عملية تلاعبٍ وتغيير كبرى في التعريفة الكمركية لمكائن زراعيةٍ (حاصدات) مستوردة لمصلحة وزارة الزراعة”.





وأوضحت الدائرة، أنَّ “عدداً من موظفي الكمرك أقدموا على التلاعب في الرسوم الكمركية لخمسين حاصدة زراعية وتنزيل نسبة رسومها من 30% إلى 0.5 %”، مبينةً أن “ملاكات المكتب تمكنوا من ضبط مدير الكمرك وكل من له صلة بالجريمة استناداً إلى أحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات”.





وتابع البيان، ان “التحقيقات الأوليَّة أشارت إلى إدخال الحاصدات إلى محافظة كركوك دون ترويج معاملات الترسيم الكمركية في الوقت الذي كانت فيه نسبة الرسوم المفروضة 30%، والتريث إلى مدة معينة لحين صدور التعليمات الجديدة التي تقضي بتنزيل نسبة الرسوم إلى 0.5%؛ الأمر الذي يسبب هدراً في المال العامِّ بما يزيد على ملياري دينارٍ تم منع هدرها؛ نتيجة عملية الضبط”.





وأوضحت النزاهة، انه “سيق المُتَّهمون المضبوطون صحبة المبرزات الجرميَّة إلى قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قَرَّرَ توقيفهم على ذمَّة التحقيق، استناداً إلى مقتضيات المادة الحكمية”.





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