2019/01/30 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

انتقدت النائبة عالية نصيف، التهديدات التي أطلقها محافظ البصرة بإغلاق المنافذ الحدودية في المحافظة، محذرة من تجاوزه على صلاحيات الحكومة المركزية .

وقالت نصيف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ام “بإمكان أسعد العيداني أن ينتقد إجراءات الهيئة العامة للمنافذ الحدودية وأن يطالب بتعديلها ويطرح وجهة نظره التي قد تلاقي قبولاً أو رفضاً، ولكن في جميع الأحوال لايحق له أن يهدد بإغلاق المنافذ الحدودية في محافظته، فهذه مخالفة دستورية وقانونية، ثم انه لايمتلك هذه الصلاحيات “.

وأضافت، “كان بإمكانه أن يخصص من ايرادات المنافذ مبالغ مالية لتطويرها وكما جاء في المادة 18 من قانون موازنة 2018 ” ، مبدية استغرابها من ” محافظ لايميز بين صلاحياته المحلية وصلاحيات الحكومة المركزية، والأجدر به أن يتراجع عن تهديداته التي لاتخدم محافظة البصرة ولا المصلحة العامة “.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة تنتقد التهديدات التي أطلقها محافظ البصرة بإغلاق المنافذ الحدودية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة تنتقد التهديدات التي أطلقها محافظ البصرة بإغلاق المنافذ الحدودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).