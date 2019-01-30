رئيس الجمهورية برهم صالح يستقبل ملك اسبانيا

2019/01/30 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم الاربعاء، ملك اسبانيا في بغداد.

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