2019/01/30 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية ،اليوم الاربعاء، القبض على 15 مطلوبا بجرآئم مختلفة في الموصل

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