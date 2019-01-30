2019/01/30 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / بالصور...افتتاح جسر حيوي مغلق منذ 2004 في العاصمة

30/01/2019 10:52:00 AM |

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واع / بغداد / ز .أ

واع / بالصور...



افتتاح جسر حيوي مغلق منذ 2004 في العاصمة

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