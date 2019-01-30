2019/01/30 | 11:20

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عاجل ..



الحرس الثوري الايراني: جزرنا في المياه الخليجية جزء لا يتجزأ من إيران وسندافع عنها

عاجل ..



الحرس الثوري الايراني: جزرنا في المياه الخليجية جزء لا يتجزأ من إيران وسندافع عنها

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