بالصور.. ملك اسبانيا يزور قوات بلاده المتواجدة في بسماية

2019/01/30 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … زار الملك الاسباني فيليب السادس، الأربعاء، القوات الاسبانية المتواجدة في قاعدة بسماية جنوبي العاصمة بغداد.وذكر موقع ” اكتيفيت دي اجيندنا ” في خبر ترجمته /المعلومة/، أن “الملك الاسباني فيليب السادس وصل، صباح اليوم، بصحبة وزيرة الدفاع مارغريتا روبلز الى مطار بغداد الدولي وكان في استقبالة السفير خوان خوسيه اسكوبار وسفير الفاتيكان […]

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