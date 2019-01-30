2019/01/30 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال وزير المالية المصري محمد معيط يوم الأربعاء إن بلاده تعتزم البدء في برنامج طرح السندات الدولية بين فبراير شباط ومارس آذار المقبلين بعملات مختلفة لجمع ما بين ثلاثة مليارات وسبعة مليارات دولار.

كانت مصر جمعت في أبريل نيسان من العام الماضي 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عاما بفائدة 4.75 و5.625 بالمئة على الترتيب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر تبدأ طرح سندات دولية بعملات مختلفة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر تبدأ طرح سندات دولية بعملات مختلفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).