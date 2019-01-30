تشريع في الكونغرس لإبقاء القوات الأميركية في سوريا

2019/01/30 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم زعيم الاغلبية الجمهورية لمجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل تشريعا يدعو الولايات المتحدة للاحتفاظ بقوات في سوريا وأفغانستان في الوقت الذي تتجه فيه إدارة الرئيس

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