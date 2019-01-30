2019/01/30 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب مفتش عام وزارة المالية، الأربعاء، عن استرجاع والتوصية باسترجاع اكثر من 216 مليار دينار خلال العام الماضي ، فيما أكد منع عملية استيلاء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية تسترجع 216 مليار دينار وتمنع الاستيلاء على عقار بمساحة 14 الف دونم) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية تسترجع 216 مليار دينار وتمنع الاستيلاء على عقار بمساحة 14 الف دونم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).