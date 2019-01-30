المدفعة التركية تقصف قرى في اقليم كوردستان

2019/01/30 | 11:22

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شفق نيوز/ قصفت مدفعية الجيش التركي قرى في بلدة "سيدكان" التابع لقضاء سوران شمال اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وبحسب المعلومات فان المدفعية قصفت في وقت متأخر من ليلة أمس ثلاثة قرى في البلدة.

وتشير المعلومات ان القصف لم يسفر عن اية خسائر بشرية.

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