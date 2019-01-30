الشرطة الألمانية تعتقل 3 عراقيين للاشتباه في تخطيطهم لهجوم

2019/01/30 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الشرطة الألمانية، إن عضوا بالبرلمان من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف فقد الوعي بعد أن أوسعه ثلاثة أشخاص ضربا بقطع خشبية في مدينة بريمن بشال البلاد، في اعتداء ذكرت أنه ذو دوافع سياسية.

واتهم حزب البديل من أجل ألمانيا نشطاء مناهضين للفاشية بمهاجمة النائب فرانك ماجنيتس أمس، الإثنين، وقال إنها كانت محاولة اغتيال.

ونشر الحزب صورة على موقع تويتر يظهر فيها النائب وهو يرقد على محفة مصابا بجرح غائر في جبهته وبكدمة في عينه اليسرى.

وندد سياسيون من مختلف الانتماءات السياسية بالهجوم، وحثوا الشرطة على تقديم مرتكبيه إلى العدالة.

وكتب جيم أوزديمير، عضو البرلمان عن حزب الخضر، على تويتر، “لا يوجد أي مبرر للعنف حتى ضد حزب البديل من أجل ألمانيا، إذا حاربتم الكراهية بالكراهية، فستسمحون للكراهية أن تسود”.

وقالت الشرطة في ولاية ساكسونيا بشرق البلاد، الأسبوع الماضي، بعد انفجار استهدف مكتبا لحزب البديل من أجل ألمانيا، إن الهجمات على الحزب ازدادت وإن أغلب الوقائع أعمال تخريب.

وألقت الشرطة القبض على ثلاثة للاشتباه في صلتهم بالانفجار الذي وقع في مدينة دوبيلن ولم يسفر عن أي خسائر بشرية، وقال مكتب التحقيقات الجنائية في ولاية ساكسونيا، إن الانفجار تسبب في اشتعال حريق بمكتب الحزب وألحق أضرارا بسيارات ومبان قريبة.

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