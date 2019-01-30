مصر تتوقع إنتاج 9.5 مليون طن من القمح المحلي في 2019

2019/01/30 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم الخميس، إن أسعار الأغذية العالمية استقرت إلى حد كبير في أغسطس/ آب مقارنة مع الشهر السابق، مع ارتفاع أسعار القمح الذي عوض انخفاض مؤشرات أسعار السكر والزيوت النباتية والألبان.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء، والذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 167.6 نقطة الشهر الماضي، مقارنة مع 167.2 بعد التعديل بالخفض في يوليو/ تموز.

وكانت القراءة الأولية لشهر يوليو تموز تبلغ 168.8 نقطة.

وذكرت فاو أن من المتوقع وصول إنتاج الحبوب العالمي في 2018 إلى 2.587 مليار طن، بانخفاض 64.5 مليون طن أو 2.4 % عن الإنتاج القياسي في 2017.



وخفضت المنظمة توقعاتها لإنتاج القمح العالمي في 2018 بنسبة 1.9 % منذ يوليو/ تموز لتصل الآن إلى نحو 722 مليون طن، وهو أقل مستوى منذ عام 2013.

وأدى انخفاض إنتاج القمح، الذي يرجع بشكل كبير لموجة حر في أوروبا، إلى ارتفاع أسعار هذا المحصول نحو 8 % على أساس شهري، في أكبر زيادة بين جميع مؤشرات فاو.

على النقيض من ذلك، انخفض مؤشر فاو لأسعار السكر 5.4 % عن يوليو/ تموز، مسجلا أدنى مستوياته في عشر سنوات.



وذكرت المنظمة أن هذا الانخفاض يرجع بدرجة كبيرة إلى التراجع المستمر في العملتين البرازيلية والهندية أمام الدولار الأمريكي.

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