مفتش المالية: استرجاع أكثر من 126 مليار دينار خلال 2018

2019/01/30 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب مفتش عام وزارة المالية، اليوم الأربعاء، تضمين واسترجاع والتوصية باسترجاع أكثر من 216 مليار دينار خلال العام الماضي من خلال تكثيف الإجراءات الرقابية

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