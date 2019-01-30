توجيهات صارمة بحق اصحاب المقاهي في بغداد

2019/01/30 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي في حديث صحفي، ان "اي مقهى (كوفي شوب) في العاصمة لا يمتلك اجازة خاصة بذلك فسيتم غلق المقهى على الفور"، مشددا "اننا سنحاسب على ذلك".

واضاف الربيعي انه "على جميع المقاهي ان تغلق في الساعة الـ11 ليلا"، مشيرا الى انه "بعد هذا الوقت فسيتم محاسبة صاحب المقهى".

وتابع ان "اي شخص يدخل المقهى دون سن الـ18 عاما، فسيتم غلق المقهى فورا حتى لو كان يمتلك اجازة عمل".انتهى...س ح

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