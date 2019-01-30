صالح يستقبل الملك الاسباني في بغداد

2019/01/30 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان مقتضب، تلقت "الغدير" نسخة منه أن "صالح استقبل الملك الاسباني فيليب السادس، في العاصمة بغداد".وكانت مصادر صحفية قالت إن فيليب السادس وصل صباح اليوم الأربعاء، إلى بغداد، في أول زيارة لملك إسباني إلى العراق منذ أربعة عقود، حيث تفقد القوات الخاصة المنتشرة في البلاد.

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