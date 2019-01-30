الدوري الإنكليزي: مهمة صعبة لليفربول أمام ليستر

2019/01/30 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يسعى ليفربول لقطع خطوة جديدة نحو إحراز اللقب الغائب عن خزائنه منذ

29 عاماً، عندما يستضيف ليستر سيتي اليوم الأربعاء على ملعب آنفيلد،

ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه على كريستال بالاس في الجولة

الماضية في الدوري، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وشهدت المباراة تألق

صلاح، حيث أحرز هدفين.ويسعى لاعبو "الريدز" لمواصلة نغمة الانتصارات للحفاظ على صدارة

الدوري.ويحتل ليفربول المركز الأول برصيد 60 نقطة، متفوقاً على مان سيتي

الوصيف بفارق 4 نقاط، فيما يأتي ليستر في المركز التاسع بـ31

نقطة.ومن جانبه يحل تشيلسي ضيفاً على بورنموث، بحثاً عن تعزيز مكانه في

المركز الرابع لترتيب الدوري، الذي يؤهله لخوض منافسات دوري أبطال

أوروبا الموسم المقبل.

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