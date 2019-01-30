سوريا.. مؤتمر علماء الإسلام يشيد بإنتصارات المقاومة ويندد بجرائم الإحتلال في فلسطين

2019/01/30 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أنطلقت في العاصمة السورية دمشق اليوم الأربعاء أعمال الدورة

الرابعة عشر لمؤتمر علماء الإسلام بمشاركة أكثر من خمسمئة شخصية من

العلماء والمفكرين في العالم الإسلامي من مختلف الدول من بينها

العراق.

المشاركون في المؤتمر أكدوا ضرورة العمل وفقاً لمبادئ الإسلام

والإلتزام بها ورفض الحركات التكفيرية والإرهابية كما أشادوا

بالإنتصارات الباهرة التي حققتها فصائل المقاومة الإسلامية في

العراق وفلسطين المحتلة ولبنان وسوريا فيما شددوا على أهمية التركيز

على مركزية فلسطين كقضية عادلة للأمة الإسلامية وإيقاف جميع أشكال

التطبيع مع المحتل الإسرائيلي والتنديد بجرائمه وحصاره على غزة ،

مطالبين بوجوب إنهاء العدوان على اليمن وفك الحصار عن أهله ودعم

الحل السياسي والجنوح إلى السلام عبر الحفاظ على وحدة التراب

اليمني.

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