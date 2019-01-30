دعوات في المغرب لمقاطعة حفل للمغني الفرنسي أنريكو ماسياس الداعم للاحتلال

2019/01/30 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

“المغني الفرنسي أنريكو ماسياس ذو الأصول الجزائرية يحيي حفلا في الرابع عشر من فبراير/شباط في المغرب” خبر لم يمر مرور الكرام بل استاثر باهتمام عدد من فعاليات المجتمع المدني والنشطاء المناهضين للتطبيع مع إسرائيل الداعين إلى مقاطعة حفل رمز داعم للاحتلال ومناهض لعدالة القضية الفلسطينية.

تقول حنان رحاب رئيسة الائتلاف المغربي للتضامن ” هذا الحفل هو شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل ونحن نرفضه ونعتبره مسا لمشاعر المغاربة الذين يعبرون عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية”.

أما خالد السفياني عضو هيئة الدفاع في المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، فيوضح “هذا الشخص منذ ولد وهو يهب حياته لإسرائيل ويعتز بأنه يدعم جيش الاحتلال، ويطالب بطرد الفلسطينيين..



فماذا يفعل عندنا في المغرب؟”.

مواقف حقوقية يدعهما الراي العام المغربي المساند الاول للقضية الفلسطينية، إذ يعتبر الكثيرون حضور الحفل ضربا واضحا لمواقف المغرب الرسمية والشعبية لمساندة الكفاح الفلسطيني.

لم يقتصر الأمر على الناشطين فقط، إذ يقول مواطن مغربي عن هذه القضية “أنا كمغربي أطالب بمقاطعة هذه الحفلة وعدم إعطاء فرصة للتطبيع”.

وتعد الهيئات الحقوقية الداعية للمقاطعة بتصعيد أشكال احتجاجها بالتزامن مع موعد الحفل المزمع تنظيمه بمدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمغرب.

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