2019/01/30 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال شرق القدس بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

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