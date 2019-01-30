الكويت: نأمل أن يتعامل العراق معنا كما يتعامل مع إيران

2019/01/30 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعربت دولة الكويت، عن أملها بأن يتعامل العراق معها كما يتعامل مع إيران بشأن الرسوم الجمركية، وحل موضوع التعويضات والأملاك.





وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتي علي الغانم، خلال لقاءه رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين في البصرة صبيح الهاشمي، بحسب وكالة الرأي الكويتية، تابعها “النور نيوز”، “نأمل أن يتعامل العراق مع الكويت كما يتعامل إيران وبقية الدول المجاورة لها، وذلك في ما يخص الرسوم الجمركية”.

وأضاف، ان “الدولتين تربطها علاقات تاريخية، والكويتيين منذ 20 عاماً لم يتسلّموا أملاكهم في العراق، بل إن اليأس دفع بعضهم إلى بيعها بأثمان بخسة، وذلك على الرغم من تأكيدات الجانب العراقي بأن الأملاك المسجلة في الطابو مضمونة”.





وأكد الغانم، “ضرورة حل موضوع التعويضات والأملاك قريباً لأن النية الحسنة من الجانب العراقي موجودة للقيام بذلك”، لافتا الى ان “الكويتيين غير راضين عن الوضع الاقتصادي في العراق، ويجب تطوير العلاقات خلال الفترة المقبلة وذلك بالتخلي عن الماضي”.

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