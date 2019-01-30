ملك إسبانيا يصل بغداد

2019/01/30 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأفادت وكالة “فرانس برس”، الأربعاء، بأن ملك اسبانيا فيليب السادس يزور العراق في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 40 عاما.

ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي قوله، إن “ملك إسبانيا يزور العراق للمرة الأولى منذ 40 عاما”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت وزارة الخارجية أعلنت في تشرين الثاني الماضي، عن انعقاد الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين العراق واسبانيا، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية في مقرها بالعاصمة بغداد.

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