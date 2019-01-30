صورة: علم العراق القديم على طائرة الملك الإسباني!

2019/01/30 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس وصل الملك الإسباني فيليب السادس، صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة بغداد، في زيارة هي الأولى لملك إسباني منذ 40 عاماً.ولفت في مشاهد هبوط طائرة فيليب السادس، وجود العلم العراقي السابق، ما قبل إضافة ثم حذف عبارة (الله أكبر) على شباك الطائرة، إلى جانب العلم الإسباني.ومرّ تصميم العلم العراقي بتحديثين بعد […]

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