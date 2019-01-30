نائب رئيس البرلمان يعلق على تشكيل “المجلس الاعلى لمكافحة الفساد”

2019/01/30 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الاربعاء، هيئة النزاهة الى فتح ملفات تحقيق بحق اي مسؤول يرفض او تأخر عن موعد الافصاح عن ذمته المالية.وقال الكعبي في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (30 كانون الثاني 2019)، ان “على هيئة النزاهة فتح ملفات تحقيق بحق اي مسؤول يرفض […]

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