الاعلام الامني: القبض على 15 متهماً بقضايا مختلفة في نينوى

2019/01/30 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مركز الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، القاء القبض على 15 متمهاً مطلوباً بجرائم مختلفة في نينوى.وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن بحسب بيان للمركز اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، ان "مديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة نينوى وبناءً على مذكرات قبض قضائية القت القبض على ١٥متهماً مطلوباً بجرآئم مختلفة، ٦ منهم بجرائم سرقة وفق المواد ( ٤٤٣ ق ع و٤٤٤ ق ع و٤٤٦ ق ع )".

واضاف معن، ان "4 منهم ينتمون لعناصر داعش مطلوبين بقضايا إرهابية والبقية مطلوبون بجرائم تزوير وبيع وشراء ومداولة أدوية طبية مختلفة بدون اجازة وموافقات رسمية"/ مبينا انه "تم القبض عليهم في مناطق مختلفة من جانبي مدينة الموصل".انتهى/س

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