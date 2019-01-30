العالم على موعد مع ظواهر فلكية في شهر شباط

2019/01/30 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيشهد شهر شباط المقبل ظهور أكبر قمر عملاق في هذه السنة، حيث سيبدو القمر أكبر وأكثر إشراقا من المعتاد.كما سيظهر في الـ 4 من شباط المقبل القمر الجديد، وسيكون القمر على الجانب نفسه من الأرض مثل الشمس، ما يجعله غير مرئي في سماء الليل، وللحصول على أفضل فرصة لمتابعة هذا الحدث، انظر إلى السماء قرابة الساعة 9 مساء بتوقيت غرينتش في تلك الليلة.

اما في الـ 19 من شباط المقبل سيكون سكان العالم على موعد مع القمر العملاق، ويظهر القمر العملاق عندما تصطف الشمس والأرض والقمر عند اكتماله بالقرب من الحضيض ويكون القمر على الجانب الآخر من الأرض، ما يجعله مضيئا بالكامل.

وهذا القمر العملاق هو الثاني في عام 2019، وغالبا ما يشار إلى بدر شهر شباط باسم قمر الثلج فيما يبدو القمر أكبر قليلا من المعتاد نظرا لأنه في أقرب نقطة له من الأرض.



وللحصول على أفضل فرصة لرؤية هذا الحدث الفلكي المميز، يمكن النظر إلى السماء من 6:53 بتوقيت بغداد.

وفي الـ 27 من شباط المقبل سيكون العالم على موعد مع الحدث الفلكي الأخير، اذ سيصل عطارد في هذا التاريخ، إلى أقصى استطالة شرقية له، وسيكون في أعلى نقطة فوق الأفق، وأفضل فرصة لرؤية هذا الكوكب بالعين المجردة في سماء الليل، خاصة في الفترة التي تلي غروب الشمس بوقت قصير.



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