الموسوي: هناك 'تباطؤ' قد يكون 'مقصوداً' في فتح ملفات الفساد المحالة للنزاهة

2019/01/30 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:رجح النائب عن تحالف سائرون جواد الموسوي، اليوم الاربعاء، ان يكون "التلكؤ والتباطؤ" في فتح ملفات الفساد المحالة الى هيئة النزاهة "مقصوداً"، مطالباً بتقديم تقرير فصلي حول جميع القضايا المنجزة من قبل النزاهة.

وقال الموسوي في تصريح لـ"الغد برس"، ان "هناك تلكؤ وتباطؤ واضح ومن الممكن ان يكون مقصوداً، في الشروع بفتح ملفات الفساد المحولة الى هيئة النزاهة".وطالب "بتقديم واعلان موقف وتقرير فصلي لجميع القضايا المنجزة من قبل النزاهة، وان يعتبر ذلك سياق عمل وبعكس ذلك من الممكن ان يتعرضوا للاستجواب النيابي".وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد أعلن في وقت سابق عن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، في محاولة للحد من ظاهرة الفساد المالي والاداري المستشرية في البلاد والقضاء عليها.

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