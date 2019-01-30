نادي الشرطة العراقي يرفض انتقال

2019/01/30 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلفي تصريح خص به شبكة رووداو الإعلامية، أعلن المشرف على فريق كرة القدم في نادي الشرطة أن "جميع عروض التعاقد مع لاعبنا، مهند علي، ومن بينها عرض نادي يوفنتوس، لم ترق إلى مستوى طموح نادينا ولاعبنا"، وأضاف أن "ميمي ليس معروضاً للبيع حالياً".وقال المشرف على فريق كرة القدم في نادي الشرطة، هاشم عبدالرضا، إنهم تلقوا سبعة عروض من أندية أوروبية وعربية للتعاقد مع مهند علي الملقب بـ"ميمي"، أحدها من نادي يوفنتوس الإيطالي.لكنه نفى أن يكون أي عرض غالي الثمن، وقال "أعلى العروض جاء من ناد إماراتي، وبلغ خمسة ملايين دولار".وكشف عبدالرضا في معرض تصريحاته لشبكة رووداو الإعلامية عن أن مجلس إدارة نادي الشرطة اجتمع أمس الثلاثاء، لمناقشة مصير لاعب النادي والمنتخب العراقي، مهند علي، وقال: "لا يريد النادي أن ينتقل مهند علي في هذا الموسم إلى أي ناد آخر، وسيؤجل هذا الموضوع إلى الصيف القادم"، وأردف يقول: "إن النادي ليس على عجلة من أمره، ويبحث جميع العروض، لاختيار أنسبها لنادي الشرطة وللاعبها، بغض النظر عن السعر والجانب المالي للعقد".كما أوضح عبدالرضا أن أهم العروض المقدمة لشراء ميمي جاء من يوفنتوس الإيطالي وغالاتة سراي التركي والدحيل القطري.

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