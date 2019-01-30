عبد المهدي يوجه بالتعاون بين الوزارات وبذل اقصى الجهود لتوفير الكهرباء لجميع المحافظات

2019/01/30 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم الاربعاء، على أهمية نجاح قطاع الطاقة في العراق

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