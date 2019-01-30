2019/01/30 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قضت المحكمة الكمركية للمنطقة الوسطى في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الأربعاء، بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية مقدارها مليار و296 مليون دينار على مدان ادخل ادوية واجهزة طبية بصورة غير شرعية.وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “المتهم القي القبض عليه وهو يقود […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحبس 3 سنوات مع غرامة مالية لمدان ادخل ادوية واجهزة طبية بصورة غير شرعية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحبس 3 سنوات مع غرامة مالية لمدان ادخل ادوية واجهزة طبية بصورة غير شرعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).