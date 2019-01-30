الفنان اللبناني سليم عساف في لقاء خاص على شاشة الغد

2019/01/30 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الفنان اللبنانى سليم عساف إن أغنية ملاك وشيطان مع المطربة الشابة ياسمين علي تحمل معنى عميقا بالنسبة إليه، كما كشف عن إعداده أغنية لبنانية وأخرى مصرية سيطرحهما قريبا.

وأكد عساف فى حوار خاص لبرنامج يوم جديد المذاع على فضائية الغد أن السعي والصدف أحيانا ترجح كفة نجاح أغنية عن أخرى.

وأوضح عساف “أعمل مع كل فنان بطريقة مختلفة”. مؤكدا أن العديد من المحطات أثرت في حياته الفنية والشخصية وقال “أضافت الفنانة ماجدة الرومي الكثير لحياتي الفنية.



كما تأثرت بالأخوين رحباني”.

وفى السياق ذاته، قال عساف إن وسائل التواصل الاجتماعي كسرت الهالة حول كثير من الفنانين، كما أثرت العوامل التكنولوجية على الطرق الإنتاجية للأغانى.

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