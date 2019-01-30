فردوس عبد الحميد للغد: حزينة على تردي أوضاع المسرح

2019/01/30 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعربت الممثلة المصرية فردوس عبد الحميد عن حزنها لوصول المسرح فى مصر إلى حالة سيئة، كما أبدت تعجبها من تخلى بعض الفنانين عن رسالتهم مقابل الاهتمام بالمال.

وقالت الممثلة المصرية، فى حوار خاص لبرنامج يوم جديد المذاع على فضائية الغد، إن أبناء جيلها من الفنانين كانوا أكثر اهتماما بنوعية الرسالة التى يقدمونها قبل اهتمامهم بالأمور المادية.



وأضافت “الفن رسالة ولا بد أن يكون العمل هادف ومفيد للمجتمع”.

وأكدت على أهمية دور الفن فى ظل الظروف الصعبة التى تعيشها البلاد.

وكشفت فردوس عبد الحميد عن أن أسرتها عارضت فى البداية دخولها للوسط الفنى، حتى أن والدها فوجئ بقبولها فى معهد الفنون المسرحية.

وخلال الحوار أشارت إلى دور الكاتب والأديب الراحل أسامة أنور عكاشة في حياتها وفي الحركة الفنية، مؤكدة على أن دورها في مسلسل ليلة القبض على فاطمة كان نقلة نوعية فى مشوارها.

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