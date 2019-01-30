توقعات بتحسن ثقة المستهلكين في ألمانيا خلال فبراير

2019/01/30 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: توقع تقرير تحسن ثقة المستهلكين في الاقتصاد الألماني خلال شهر فبراير المقبل وبعكس توقعات المحللين، مما يعزز التوقعات بأن يبقى الاستهلاك الخاص دعامة قوية للاقتصاد في وقت التباطؤ.





وكشفت بيانات مؤشر "جي.إف.كيه" لثقة المستهلكين في الاقتصاد الألماني، اليوم الأربعاء، أنه سجل مستوى 10.8 نقطة في فبراير، مقابل مستوى 10.5 نقطة في يناير الجاري.





وكانت التوقعات أشارت إلى أن ثقة المستهلك في أكبر اقتصاد أوروبي ستشهد تراجعاً عند مستوى 10.3 نقطة في فبراير المقبل.





وأوضح البيان أنه استناداً للبداية الجيدة للعام الجاري، فإن "جي.إف.كيه" يتوقع زيادة الاستهلاك الخاص في ألمانيا 1.5% في 2019.





وتابع أن مؤشر توقعات الدخل سجل زيادة 6.1 نقطة عن مستويات يناير ليصل إلى 59.9 نقطة.





وكان اقتصاد ألمانيا قد شهد تباطؤاً ملحوظاً في الأشهر الماضية، وسط قلق بشأن التوترات التجارية العالمية وتراجع الطلب الخارجي على صادرات البلاد.





وبحلول الساعة 10:20 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو أمام الدولار عند 1.1430 دولار.





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