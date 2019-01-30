المحكمة الإتحادية تبت في دعوى ضد عبدالمهدي بشأن جنسيته الفرنسية

2019/01/30 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس ردت المحكمة الإتحادية العليا، الأربعاء، دعوى ضد تكليف رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، كان المدعي قد طالب فيها بالتأكد من تنازل رئيس الوزراء عن جنسيته الفرنسية.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم، (30 كانون الثاني 2019)، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي […]

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