2019/01/30 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قضت المحكمة الكمركية للمنطقة الوسطى في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الاربعاء، بالحبس لـ3 سنوات مع غرامة مالية مقدارها مليار و296 مليون دينار على مدان ادخل ادوية واجهزة طبية بصورة غير شرعية.وذكر بيان للمحكمة، تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (30 كانون الثاني 2019)، انه “تم القضاء بالحبس 3 سنوات مع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مهرّب يستخدم 180 صندوق تفاح لتمرير “أدوية ومعدات” من طريبيل) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مهرّب يستخدم 180 صندوق تفاح لتمرير “أدوية ومعدات” من طريبيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).