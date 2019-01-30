الاتحاد الوطني يضع شرطا للاجتماع مع الديمقراطي لتشكيل الحكومة من دون ذكر التغيير

2019/01/30 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الاربعاء اجتماعا برئاسة كوسرت رسول علي نائب الامين العام للحزب السليمانية.

وذكر بلاغ رسمي صادر عن المكتب السياسي، ان "الاجتماع بحث التطورات السياسية الاخيرة في اقليم كوردستان وتواصل الاتحاد الوطني الكوردستاني مع باقي الاطراف السياسية وخاصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني لتحقيق اتفاق سياسي على تشكيل حكومة اقليم كوردستان الجديدة وحل المشكلات العالقة".

واضاف البلاغ ان الاجتماع بحث الوضع السياسي والامني في العراق والمنطقة.

تتمة..





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