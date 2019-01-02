2019/01/30 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

نفذ اللواء 313 في الحشد الشعبي, الاربعاء, عملية أمنية لملاحقة فلول داعش في جزيرة سامراء.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ,ان “قوة من اللواء 313 في الحشد نفذت عملية دهم وتفتيش واسعة لعدد من المناطق في جزيرة سامراء وصولاً إلى صحراء الانبار ضمن قاطع عمليات سامراء”, لافتا الى ان ” العملية جاءت على خلفية ورود معلومات استخبارية للبحث عن مضافات داعش وتأمين قاطع المسؤولية”.





اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء 313 في الحشد ينفذ عملية أمنية لملاحقة فلول داعش في جزيرة سامراء) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء 313 في الحشد ينفذ عملية أمنية لملاحقة فلول داعش في جزيرة سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).