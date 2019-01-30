هيأة حقل مجنون تسلم بناية مركز البطاقة الوطنية إلى دائرة نفوس الدير

2019/01/30 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)/نريمان المالكي /..تشهد محافظة البصرة في السنوات الاخيرة ارتفاعا متزايدا في معدلات الانتاج النفطي من خلال شركة نفط البصرة ، ورغم ذلك تشهد المحافظة الان تراجعا في الخدمات والبنى التحتية ، مع وجود بنود تطالب بها الحكومة المحلية الشركات الاجنبية العاملة في المحافظة من اجل اطلاق صرف اموال المنافع الاجتماعية في المناطق القريبة لتلك الحقول .شركة نفط البصرة اعلنت اليوم عن افتتاح وتسليم بناية مركز البطاقة الوطنية إلى دائرة النفوس في قضاء الدير بعد اعادة تأهيل من قبل هيأة إنتاج وتطوير حقل مجنون النفطي التابعة لشركة نفط البصرة.

وقال مدير هيأة إنتاج وتطوير حقل مجنون النفطي حسن محمد حسن ل ( المستقلة) ان ” افتتاح بناية مركز البطاقة الوطنية في قضاء الدير الذي تم بإشراف هيأتنا، يعد انجاز حققته الشركة مع الشركات الاجنبية العاملة بالحقل”،مبينا انه ” قد أنشئ هذا المبنى من خلال مبالغ الكلف غير المستردة “.

واشار الى ان ” العمل في البناية كان على جزأين الأول إنشاء مبنى جديد لمركز البطاقة الوطنية مع تجهيزه بكامل الأثاث، والثاني ترميم للمبنى القديم ”

واضاف ” هذا المنجز الذي قدمته هيأتنا ليس الأول من نوعه بل كنا قد افتتحنا في شهر تموز 2018م مبنى للبطاقة الوطنية في ناحية النشوة شمال البصرة ،بالإضافة إلى ” ترميم عدد من المدارس، و نحن ماضون في دعم خدمة لأهالي البصرة” .

من جانبه أكد مدير البطاقة الوطنية الرائد محمد فالح مزيد ل ( المستقلة) أن ” وجود هذه البناية في القضاء سيكون له أثر فاعل وايجابي لأهالي القضاء في تقليص الروتين المعمول به سابقاً ”

وأكد ان ” هذه البناية سوف تسهل الإجراءات على المواطنين، و نشكر شركة نفط البصرة لتقديمها مثل هكذا خدمات” .

فيما طالب الشيخ محسن هادي رئيس المجلس المحلي في تصريح ل المستقلة ” بالضغط بشكل اكبر على تلك الشركات النفطية العاملة من خلال شركة نفط البصرة التي لها اثر كبير في تحريك هذه المستحقات في قضاء الدير و المناطق القريبة.

مضيفا الى ان ” صرف هذه الاموال سيحقق خطوات كبيرة لتطوير هذا القضاء في مجال البنى التحتية و الخدمية”.

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