دولة القانون: المالكي تم إبعاده عن رئاسة الوزراء بسبب موقفه من الجانب الأمريكي

2019/01/30 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث الرسمي باسم ائتلاف دولة القانون بهاء الدين النوري، اليوم الأربعاء، إن رئيس الائتلاف نوري المالكي من اشد المعارضين لتواجد القوات الأمريكية في العراق.

وقال

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