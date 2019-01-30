الحبس وغرامة مالية لمدان ادخل ادوية واجهزة طبية بصورة غير شرعية الى بغداد

2019/01/30 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت المحكمة الكمركية للمنطقة الوسطى في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية مقدارها مليار و296 مليون دينار على

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