الحكم بحق خمسة مدانين سرقوا سيارات من مصرف مهم

2019/01/30 | 14:03

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اصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، اليوم الاربعاء، حكما بالسجن لمدة خمسة عشر عاما بحق خمسة مدانين سرقوا سيارة تابعة لمصرف الرافدين.

وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقت "الغدير" نخسه منه أن "المحكمة الجنائية المركزية نظرت قضية خمسة متهمين اثنان منهم قاما برمي نفسيهما امام المركبة بحجة دهسهما وعند التوقف ضربا السائق بالة حديدية وسرقا السيارة نوع بيجو بالقرب من جسر الصرافية".



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