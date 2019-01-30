بالصور.. الكيان الصهيوني يقتل فتاة فلسطينية شرق القدس

2019/01/30 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتداولت حسابات ومواقع فلسطينية صورًا توثق استهداف قوات الكيان للفتاة التي ظهرت ملقاة على الأرض وترتدي لباسًا شرعيًا ونقابًا.وأصدر الكيان الصهيوني بيانًا، اعترف فيه بإطلاق النار على فلسطينية قرب أحد الحواجز العسكرية شرق مدينة القدس المحتلة، بزعم "محاولتها تنفيذ عملية طعن".وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في تصريح مقتضب: "تم منع طواقمنا من الوصول للمصابة التي اطلق عليها النار في حاجز الزعيم".انتهى...س ح

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