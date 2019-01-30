بالفيديو والصور : طائرة ملك إسبانيا تحمل العلم العراقي القديم ما يعكس فشل الدبلوماسية العراقية

2019/01/30 | 14:03

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بغداد – عراق برس- 30 كانن الثاني / يناير : تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ، الاربعاء ، صورا ومقطع فيديو يظهر طائرة الملك الاسباني فيليبي السادس ، التي هبطت في قاعدة عسكرية للقاء جنود و مستشارين اسبان ضمن قوات التحالف العاملة في العراق وهي تحمل العلم العراقي القديم ذو النجمات الثلاث المستخدم في سبعينيات و ثمانينيات القرن الماضي في العراق على مقدمة طائرة الملك الاسباني ما يؤشر الى فشل وغياب الدبلوماسية العراقية كليا عن المشهد الدولي برمته اذ انها ليست المرة الاولى التي ترفع فيها اعلام عراقية قديمة وتعزف اناشيد جمهورية لمراحل سابقة “.



انتهى اح

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