امانة بغداد:حولنا 50 مكان لجمع النفيات الى مناطق مزروعة وخضرة دائمة

2019/01/30 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد عن إلغاء (50) محورا مؤقتا لتجميع النفايات في مدينتي الشعلة والحرية وتحويلها إلى مقاطع مزروعة بالاشجار والنباتات دائمة الخضرة.وذكرت مديرية العلاقات والإعلام لوكالة نون "ان ملاكات دائرة بلدية الشعلة ألغت (50) محورا مؤقتا لتجميع النفايات داخل المحلات السكنية في مدينتي الشعلة والحرية في إطار الجهود المنصبة على تحسين واقع قطاع النظافة والارتقاء بالجانب البيئي ".

مشيرة الى ان " المحاور التي تم إلغاؤها حولت إلى مقاطع مزروعة بالاشجار والنباتات دائمة الخضرة

".



واوضحت ان " إلغاء هذه المحاور جاء على وفق خطة تمثلت بتسيير كابسات جمع النفايات من المنازل داخل الاحياء السكنية بنوبتي عمل صباحية ومسائية بالشكل الذي أسهم بشكل كبير في الحد من الانتشار العشوائي للنفايات على الشوارع والساحات العامة

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