جوجل ترفع سعر خدمات G Suite لاول مرة منذ عشر سنوات

2019/01/30 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..اعلنت شركة جوجل الامريكية قبل قليل عن زيادة اسعار حزمة خدمات G Suite سواء للافراد او للمؤسسات ، بنسبة 20% تقريبا ، وهي أول زيادة في اسعار هذه الخدمة منذ 10 سنوات تقريبا .وذكرت الشركة ان ” هذه الحزمة المتطورة توفر عدد من تطبيقات الإنتاجية المستندة إلى التخزين السحابي ،والتي تسمح للعاملين في […]

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